“La Sicilia non è solo una terra di bellezze naturali e culturali, ma è anche un motore di innovazione e una piattaforma strategica per lo sviluppo tecnologico”. Con queste parole, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha aperto il suo intervento durante l’incontro “Digital, Connectivity and Mediterranean”, tenutosi al Marina Convention Center di Palermo. Schifani ha sottolineato come la Sicilia non debba essere vista solo come una destinazione turistica, ma come un partner fondamentale per costruire il futuro delle comunicazioni globali.

Un ponte naturale tra continenti

Il presidente Schifani ha ribadito che la Sicilia non è solo un ponte geografico tra Europa, Africa e Asia, ma svolge anche un ruolo cruciale nelle reti digitali globali. Nei fondali del Mediterraneo si intrecciano cavi sottomarini in fibra ottica, che trasportano dati fondamentali per il funzionamento dell’economia globale. La Sicilia, in questo contesto, rappresenta un punto cardine di questo sistema di comunicazione globale, grazie alla sua posizione strategica che la rende un nodo imprescindibile per la connettività internazionale.

Opportunità per investimenti e sviluppo delle infrastrutture

Schifani ha evidenziato che il vantaggio geografico della Sicilia non si limita solo a essere un punto di passaggio, ma si traduce in una concreta opportunità per attrarre investimenti. La regione, infatti, è pronta ad accogliere investimenti in infrastrutture innovative che possano consolidare ulteriormente la Sicilia come un hub tecnologico di eccellenza nel Mediterraneo. In questo modo, la Sicilia ha il potenziale per diventare un centro di sviluppo tecnologico, capace di attrarre talenti e risorse, e di stimolare la crescita delle comunicazioni globali.