Continua l’azione di contrasto della Polizia di Stato ai fenomeni di illegalità diffusa nei diversi quartieri della città, mediante un pattugliamento costante del territorio.

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hanno coordinato un articolato servizio di controllo straordinario, eseguito in sinergia con il Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, la Polizia Stradale e la Polizia Locale.

L’attenzione dei poliziotti è stata concentrata in particolar modo nella zona dell’ospedale Policlinico, per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia.

Ancora una volta, nel tratto di strada che costeggia la struttura ospedaliera catanese sono state trovate diverse auto parcheggiate a ridosso delle corsie riservate al passaggio dei mezzi di soccorso. I poliziotti hanno individuato e sanzionato 32 automobilisti indisciplinati che, con la loro condotta spregiudicata, hanno rischiato di compromettere il tempestivo arrivo dei pazienti al Pronto Soccorso.

Successivamente, l’attività del Commissariato “Borgo Ognina” è stata estesa al quartiere Picanello, dove sono stati controllati 4 chioschi-bar per verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalla licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

In uno degli esercizi commerciali, i poliziotti hanno chiesto l’intervento dei tecnici dell’Enel che hanno accertato l’allaccio abusivo dell’impianto elettrico alla rete pubblica, prelevando energia, in modo illecito, per un importo stimato di circa 10 mila euro. Nello specifico, era stato creato un collegamento irregolare per alimentare, a costo zero, i macchinari particolarmente energivori, quali frigorifero, congelatore e climatizzatore. Pertanto, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto di energia, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Il pattugliamento dinamico del territorio ha consentito di identificare in totale 320 persone e di controllare 92 veicoli, riscontrando 70 gravi violazioni della normativa in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento all’uso del casco protettivo, alla mancanza di copertura assicurativa dei veicoli e alla guida senza patente.

Infine, i poliziotti hanno controllato anche 3 strutture ricettive insistenti nel territorio di competenza al fine di accertare il rispetto della normativa di settore, con particolare riguardo all’adempimento degli obblighi di comunicazione degli alloggiati previsti per legge, senza rilevare irregolarità.