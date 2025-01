Concorso Polizia Penitenziaria: il Ministero della Giustizia ha indetto un bando per l’assunzione di 3.246 Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, aperto sia ai cittadini italiani che ai volontari in ferma prefissata. Ecco tutte le informazioni necessarie, come la distribuzione dei posti, i requisiti da soddisfare, la data di scadenza e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Concorso Polizia Penitenziaria: come sono distribuiti i posti

I posti a disposizione per i cittadini italiani che vogliono candidarsi per partecipare al bando di concorso sono così distribuiti:

1.299 posti totali:

1.181 per gli uomini;

118 per le donne.

Per i volontari in ferma prefissata, invece, la distribuzione dei posti è la seguente:

1.947 posti totali:

1.771 per gli uomini;

176 per le donne.

Concorso Polizia Penitenziaria: i requisiti generali

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali elencati di seguito:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Età compresa tra 18 e 28 anni (con possibili estensioni per servizio militare);

Qualità morali e di condotta ineccepibili;

Idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università.

Concorso Polizia Penitenziaria: come fare la domanda

La domanda per partecipare al concorso va inoltrata esclusivamente online tramite il sito del Ministero della Giustizia, effettuando l’accesso con SPID o CIE. Il termine ultimo per candidarsi è fissato a venerdì 14 febbraio 2025.

Modalità di selezione

I candidati dovranno svolgere le seguenti prove:

Prova scritta: domande a risposta multipla su cultura generale e materie specifiche;

Prove di efficienza fisica: Esercizi per valutare l’idoneità;

Accertamenti psico-fisici e attitudinali: valutazione della salute e delle attitudini personali.

I vincitori e le vincitrici del concorso saranno nominati Allievi Agenti e parteciperanno al corso di formazione. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il bando ufficiale pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.