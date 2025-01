La Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo di allerta rossa per la giornata di venerdì 17 gennaio 2025, valido dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore. Si prevedono precipitazioni diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali, accompagnate da forti raffiche di vento e intensa attività elettrica.

Per garantire la sicurezza dei cittadini, il sindaco Enrico Trantino ha disposto la chiusura immediata di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri, del Giardino Bellini e di tutti i parchi comunali. Sospesi inoltre i mercati rionali all’aperto e quelli storici, come la Fiera e la Pescheria. È stato imposto anche il divieto di circolazione per cicli e motocicli sulle strade comunali fino alle ore 24:00 di domani.

Si invita la popolazione alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e seguendo gli aggiornamenti ufficiali sulla situazione meteorologica.