All’1:35 di questa notte, i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento del vasto rogo che ha coinvolto la zona del Villaggio Ippocampo di mare, in prossimità della foce del Simeto. Sono intervenute diverse squadre del dal Comando Provinciale e dalle Sedi Distaccate, a partire dalle ore 20:00 circa.

Il rogo è stato alimentato dal forte vento. In particolare, sta bruciando una vasta area di macchia mediterranea e canneto, posta a ridosso delle zone abitate. Le cause del rogo sono ancora da accertare. Non si esclude l’ipotesi dolosa.

Le operazioni dei vigili del fuoco si sono protratte fino a notte fonda, al fine di contrastare le fiamme divampate e sospinte dal vento, per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco comunicano di aver ritenuto opportuno “inoltrare una comunicazione di reato alla Procura della Repubblica“.