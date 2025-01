I cittadini di Catania e provincia possono già richiedere online i documenti utili per il calcolo dell’Isee 2025. I titolari di prodotti finanziari BancoPosta, come conti correnti, libretti di risparmio postale e carte Postepay, possono ottenere in pochi click l’attestazione patrimoniale contenente saldo e giacenza media. Il servizio è accessibile tramite il sito ufficiale di Poste Italiane, previa registrazione e associazione di un numero telefonico al proprio account.

Come richiedere l’attestazione patrimoniale online

L’attestazione patrimoniale è fondamentale per la richiesta dell’Isee e raccoglie informazioni aggiornate al 31 dicembre 2023 su vari prodotti finanziari. Tra questi figurano: saldi e giacenze medie di conti BancoPosta e libretti di risparmio postale (attivi o estinti nel 2023), valore nominale dei buoni fruttiferi postali, dati relativi a carte Postepay nominative e con Iban, nonché dettagli su fondi di investimento, depositi titoli e polizze assicurative. Gli utenti possono scaricare il documento dalla bacheca personale sull’app o sul sito di Poste Italiane, cercando il messaggio “Attestazione patrimoniale valida ai fini Isee 2025”.

Un servizio completo per semplificare la vita dei cittadini

Grazie a Poste Italiane, ottenere i documenti necessari per l’Isee è semplice e rapido, garantendo l’accesso immediato alle informazioni patrimoniali. Questo strumento rappresenta un supporto importante per facilitare le famiglie e i singoli nella gestione delle pratiche amministrative, assicurando un servizio all’avanguardia e trasparente.