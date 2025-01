Un evento da non perdere sta per accendere la notte catanese con un’incredibile combinazione di musica dal vivo e DJ set. Arriva “Coldplay Universe European Tribute”, uno dei più acclamati tributi ai Coldplay a livello europeo, pronto a scaldare il palco del Nü Land con una performance mozzafiato. Non solo un concerto, ma un’esperienza che ti porterà a rivivere le emozioni e la magia dei brani leggendari della band britannica, grazie a una band che ha conquistato il cuore dei fan in tutta Europa.

I prezzi dei biglietti

€10 + diritti di prevendita: Live + DJ Set (prevendita online)

€15: Live + DJ Set (acquisto al botteghino)

€10: Solo DJ Set (dalle ore 24:00, dopo il concerto)

Acquistando il biglietto online, si garantirà un posto per questa serata unica, a un prezzo vantaggioso. Un’opportunità da non perdere per vivere un’esperienza indimenticabile, tra musica dal vivo e adrenalina, con un tributo di alta qualità e un DJ set rock esclusivo.

L’evento da non perdere!

La serata si aprirà con un’esibizione da brivido del Coldplay Universe European Tribute, che riproporanno con impeccabile fedeltà i successi della leggendaria band. I fan di Chris Martin e compagni avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani più amati, dalle ballad epiche come “Fix You” e “The Scientist”, fino ai pezzi più energici e trascinanti come “Viva La Vida” e “Yellow”. Ogni canzone verrà riproposta con una cura maniacale dei dettagli, per far rivivere l’esperienza del concerto dei Coldplay come se fosse l’originale.

Alcune info sugli orari

Il live inizia alle 22:30, ma la serata non finisce qui. Dopo il concerto, la musica continua con il DJ set Blow Rock, uno spettacolare mix di rock e musica elettronica, curato da alcuni dei migliori DJ italiani. Maurizio Di Stefano, Giorgio Di Mauro, e Marco Di Mauro porteranno la folla in un viaggio musicale esplosivo, accompagnati dalla Rock Voice di Radek, per una fusione di suoni e adrenalina che farà ballare e scatenare il pubblico fino a tarda notte.

I cancelli si apriranno alle 22:00, pronti per accogliere tutti gli appassionati di musica, con il live che inizierà puntuale alle 22:30 e il DJ set dalle 24:00. Non perdere l’occasione di vivere una serata unica, ricca di emozioni e musica di qualità, e di far parte di un evento che promette di rimanere nella memoria degli amanti della musica per molto tempo.