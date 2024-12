Con l’aumento del traffico, dovuto alle tradizionali partenze e ritorni durante questo periodo dell’anno, la polizia ha intensificato i controlli stradali su tutto il territorio di Catania e provincia. Nello specifico, la polizia stradale di Catania ha aumentato i suoi servizi di pattugliamento, cercando di scovare le numerose violazioni al Codice della Strada. L’azione di monitoraggio è iniziata già alcune settimane prima delle festività, per garantire la sicurezza degli automobilisti durante uno dei periodi più critici dell’anno.

I controlli in città

A supporto delle operazioni della sezione di Catania, anche i distaccamenti della polizia stradale di Caltagirone e Randazzo sono stati coinvolti nei controlli, con particolare attenzione a quest’ultimo, impegnato nel monitoraggio delle strade pedemontane che attraversano l’area. La sinergia tra le diverse squadre ha permesso di ottenere un’ampia copertura territoriale, così da affrontare al meglio il crescente flusso di veicoli.

Nei giorni scorsi, sono stati effettuati controlli su oltre 250 veicoli, tra cui numerosi mezzi pesanti. Le verifiche si sono concentrate principalmente sul rispetto dei tempi di riposo per i conducenti, una misura fondamentale per garantire la sicurezza delle persone che viaggiano sulle strade. In particolare, 12 autisti sono stati sanzionati per non aver rispettato i necessari periodi di recupero psicofisico, dimostrando così una gestione non corretta delle pause durante la guida.

La infrazioni degli automobilisti

Durante i controlli, sono stati individuati numerosi automobilisti indisciplinati, che sono stati multati per varie violazioni del Codice della Strada. Tra le infrazioni più comuni, molte riguardavano l’uso improprio della cintura di sicurezza, un comportamento che continua a rappresentare un rischio significativo per la sicurezza. Inoltre, sono emerse situazioni in cui i veicoli risultavano senza una copertura assicurativa adeguata, un altro problema che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Un altro aspetto critico riguarda l’uso dei dispositivi elettronici alla guida, in particolare dei cellulari. In questo contesto, 16 patenti sono state ritirate per conducenti sorpresi a utilizzare il telefono mentre erano al volante, o per chi guidava in stato di ebbrezza. Queste infrazioni sono considerate particolarmente pericolose, poiché possono compromettere gravemente la capacità di reazione dei conducenti e aumentare il rischio di incidenti stradali.

Controlli in previsione di Capodanno

I controlli della polizia stradale continueranno anche nelle prossime settimane, come parte di un piano di monitoraggio più ampio che riguarda l’intera provincia. Le autorità sono determinate a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto in un periodo in cui la circolazione aumenta notevolmente. L’obiettivo principale è quello di garantire il rispetto delle normative per tutelare l’incolumità degli utenti della strada.

Le verifiche continueranno a concentrarsi su aree specifiche come il rispetto dei limiti di velocità e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza dei veicoli, come le luci e i freni. Inoltre, in vista dell’imminente cambio di stagione e dell’arrivo dell’autunno, le forze dell’ordine intensificheranno i controlli anche su pneumatici e altri equipaggiamenti essenziali per affrontare le condizioni meteorologiche che caratterizzeranno i prossimi mesi.