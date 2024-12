Meteo Sicilia: dopo giorni di freddo, pioggia e neve, Santo Stefano porta una svolta meteo in Sicilia. Il sole torna a splendere, regalandoci cieli sereni e temperature finalmente stabili. Le nevicate che avevano imbiancato le zone montuose cedono il passo a un clima più mite, ideale per trascorrere la giornata all’aperto. Le temperature risaliranno, portando un po’ di calore dopo il gelo dei giorni precedenti. Un 26 dicembre perfetto per godersi le bellezze dell’Isola, senza preoccuparsi di come sarà il tempo. Di seguito tutte le previsioni meteo per questa giornata speciale!

Meteo Sicilia: le previsioni per Santo Stefano

Durante la giornata del 26 dicembre 2024 la pressione atmosferica sarà in aumento, e questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo per la giornata. In generale, il tempo sarà prevalentemente asciutto, con il cielo che si presenterà sereno o parzialmente nuvoloso su alcune delle città siciliane. In generale, si tratterà di una giornata più stabile rispetto ai giorni precedenti, che avevano portato freddo, pioggia e neve in diverse zone della Sicilia.

Cielo sereno su Siracusa con temperature massime che arriveranno a sfiorare i 16 gradi. Ma durante la notte vi sarà un forte sbalzo termico, infatti dai 15 gradi diurni si passeranno ai 5 gradi delle ore serali. Temperature calde anche a Messina con una massima di 15 gradi ed una minima di 12 gradi. Durante questa giornata il cielo non sarà sempre sereno, si intervalleranno diverse nubi sparse.

La città più fredda sarà Enna con una massima di 6 gradi ed una minima di ben 3 gradi. Temperature basse, ma comunque in aumento se si considerano quelle relative ai giorni della Vigilia e del Natele. A seguire la città di Caltanisetta con una massima di 9 gradi ed una minima di 6. Forte sbalzo termino a Ragusa, durante le ore serali, le temperature passeranno dai 12 gradi ad 1.

Meteo Sicilia, focus su Catania

Per quanto riguarda le previsioni meteo del 26 dicembre a Catania, la giornata si prospetta davvero piacevole. Il cielo sarà sereno e il sole splenderà limpido per tutto il giorno, regalando una giornata di bel tempo che si distaccherà dalla pioggia e dal freddo dei giorni precedenti. Non sono previsti cambiamenti improvvisi del tempo. D’altronde le temperature massime arriveranno fino a 15 gradi, per poi scendere in serata fino a 9 gradi. Giornata ideale per poter trascorrere una giornata all’aperto passeggiando lungo le strade della nostra città.

