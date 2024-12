Il 3° Municipio di Catania, in collaborazione con l’Associazione Gatto Matto Animazione, propone un evento unico che porterà la magia del Natale direttamente nel cuore della città. L’appuntamento, che si terrà in Piazza Cavour, si preannuncia come un momento di grande divertimento e coinvolgimento per tutta la famiglia, con un programma ricco di attività pensato per i più piccoli e non solo. L’evento avrà luogo sabato 28 dicembre 2024 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, offrendo un’ora e mezza di intrattenimento straordinario, perfetto per entrare nello spirito festivo.

La manifestazione all’insegna della magia natalizia

Al centro della manifestazione, uno degli elementi più suggestivi e apprezzati sarà sicuramente la slitta trainata da elfi. La slitta, simbolo della figura di Babbo Natale, sarà resa ancora più speciale dalla presenza degli elfi, che si occuperanno di animare l’evento con un’incredibile performance di giocoleria. Gli elfi, infatti, non si limiteranno a trainare la slitta, ma coinvolgeranno i presenti in numerosi giochi e acrobazie, creando un’atmosfera gioiosa e spensierata.

Non solo elfi e Babbo Natale!

Oltre agli elfi giocolieri, l’evento vedrà anche la partecipazione di trampolieri, che, con la loro abilità, si esibiranno in numeri spettacolari, sfrecciando tra la folla con salti e acrobazie mozzafiato. I trampolieri saranno un’ulteriore attrazione per grandi e piccini, creando un’atmosfera di stupore e meraviglia, che trasporterà tutti in un mondo incantato. Ma le sorprese non finiscono qui: ci saranno anche scultori di palloncini che, con la loro maestria, daranno vita a figure colorate e divertenti, da far incantare i bambini che avranno la possibilità di ricevere in regalo una creazione personalizzata.

Tutto questo sarà reso possibile grazie all’impegno e alla professionalità dell’Associazione Gatto Matto Animazione, da anni attiva nel settore dell’intrattenimento e dell’animazione per eventi di ogni tipo. Con il suo tocco speciale, l’associazione è riuscita a creare un programma che promette di regalare momenti indimenticabili a chiunque parteciperà. L’evento si propone non solo di celebrare il Natale con allegria, ma anche di offrire un’occasione di svago e socializzazione in una delle piazze più belle e centrali di Catania, rendendo l’atmosfera natalizia ancora più magica.