Eventi Catania: Catania si prepara a un dicembre ricco di eventi imperdibili che animano la città con cultura, musica e intrattenimento. Se sei alla ricerca di esperienze uniche per vivere appieno l’atmosfera natalizia o per trascorrere il tuo tempo libero, ecco tre appuntamenti da segnare in agenda.

Eventi Catania: vintage market

Per gli amanti del vintage e dell’artigianato, il vintage market in programma a Piazza Scammacca è l’evento perfetto. Questo mercatino, che si terrà durante il mese di dicembre, offre una vasta selezione di oggetti d’epoca, creazioni artigianali e capi unici che non troverai altrove.

Oltre allo shopping, potrai immergerti in un’atmosfera vivace, grazie alla presenza di stand gastronomici e intrattenimento dal vivo. Che tu stia cercando un regalo di Natale originale o semplicemente desideri passeggiare tra le bancarelle, questo evento promette di soddisfare ogni aspettativa.

Dal 22/12/2024 al 23/12/2024

domenica 11:30 – 21:00 e lunedì 11:30 – 20:00

Eventi Catania: concerto di Natale

La magia del Natale raggiunge il suo apice con il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Università. Questo appuntamento musicale è un must per gli appassionati di musica classica e corale, con un programma che spazia dai grandi classici natalizi a brani contemporanei.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, rendendolo un’occasione perfetta per riunire famiglia e amici. Non perdere l’opportunità di lasciarti avvolgere dalla calda atmosfera natalizia nel cuore di Catania.

Lunedì 23 dicembre 2024. CATANIA – Piazza Università. Start ore 20:00. “A Christmas Night, Il Concerto di Natale” by La Patanè Band Xmas Edition.

Eventi Catania: piazza dei libri fest

Se sei un appassionato di lettura e cultura, non puoi mancare alla Festa in Piazza: Libri al Castello Ursino. Questo evento letterario celebra il mondo dei libri con presentazioni di autori, laboratori creativi e mostre a tema.

L’iniziativa punta a promuovere la lettura tra i cittadini di tutte le età, creando uno spazio di condivisione e arricchimento culturale. La location storica del Castello Ursino aggiunge un tocco di fascino a questa manifestazione, rendendola un’esperienza unica.

Dal 20/12 al 22/12, PIazza Federico di Savoia.