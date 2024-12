Dal 27 al 29 dicembre 2024, il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà una serie di concerti straordinari nell’ambito del festival “Musica e Monumento”, una rassegna patrocinata dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dal Dipartimento del Turismo della Regione Siciliana. L’evento diviso in tre appuntamenti musicali di altissimo livello artistico, tutti ad ingresso gratuito.

Gli ospiti del festival

Il Festival “Musica e Monumento” vedrà esibirsi alcuni dei musicisti più talentuosi a livello internazionale, che porteranno sul palco un repertorio variegato, che va dai grandi classici di Bach alla musica romantica, per arrivare alle sonorità più moderne legate alla sicilianità e all’epopea dei Florio. Tra gli artisti di fama che si esibiranno ci sono:

Giuseppe Crapisi, direttore d’orchestra

Claudio Gallina, pianista

Gianfranco Pappalardo Fiumara, pianista

Francesco Paolo Scola, clarinettista

Diego Obiso, primo violino dell’Orchestra da Camera “A. Scarlatti”

Riccardo Obiso, violinista e allievo del Conservatorio

Il Programma del festival

27 dicembre, ore 18:30 – Concerto per Tastiera e Violino: Il primo appuntamento della rassegna sarà un omaggio a Johann Sebastian Bach. L’Orchestra da Camera “A. Scarlatti”, diretta da Giuseppe Crapisi, eseguirà una selezione di concerti per tastiera, insieme a un concerto per violino e orchestra in Mi maggiore.

– Concerto per Tastiera e Violino: Il primo appuntamento della rassegna sarà un omaggio a Johann Sebastian Bach. L’Orchestra da Camera “A. Scarlatti”, diretta da Giuseppe Crapisi, eseguirà una selezione di concerti per tastiera, insieme a un concerto per violino e orchestra in Mi maggiore. 28 dicembre, ore 18:30 – Recital Pianistico: Beethoven e Chopin: Il secondo giorno del festival sarà dedicato a due dei compositori più celebri della musica classica. Il pianista Claudio Gallina eseguirà un recital che vedrà protagonisti le opere di Ludwig van Beethoven e Fryderyk Chopin, due giganti della musica romantica che hanno segnato indelebilmente la storia della musica.

– Recital Pianistico: Beethoven e Chopin: Il secondo giorno del festival sarà dedicato a due dei compositori più celebri della musica classica. Il pianista Claudio Gallina eseguirà un recital che vedrà protagonisti le opere di Ludwig van Beethoven e Fryderyk Chopin, due giganti della musica romantica che hanno segnato indelebilmente la storia della musica. 29 dicembre, ore 20:30 – Omaggio ai Florio e alla Belle Époque Siciliana: Il Festival si concluderà con un affascinante concerto che omaggia la grandezza della famiglia Florio e la cultura della Belle Époque in Sicilia. Coordinato dalla professoressa Consuelo Giglio, responsabile del dipartimento Erasmus del Conservatorio di Palermo.

Al centro la tradizione sicula

Come sottolineato dal direttore artistico Gianfranco Pappalardo Fiumara, questo Festival si propone non solo di offrire concerti di grande qualità, ma anche di celebrare la cultura e la storia siciliana in un luogo emblematico come il Palazzo della Cultura. La combinazione di musica e monumenti crea un’atmosfera di grande fascino, che non mancherà di incantare tutti i partecipanti. Grazie al supporto delle istituzioni regionali e comunali, questa rassegna musicale diventa una vetrina importante per l’eccellenza artistica siciliana e un evento da non perdere.

Info e orari

I primi due appuntamenti, il 27 e 28 dicembre, inizieranno alle 18:30, mentre l’ultimo concerto del 29 dicembre avrà inizio alle 20:30. L’ingresso è gratuito e offre a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica in uno dei luoghi più suggestivi della città.