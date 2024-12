Già inaugurata l’attesissima pista di pattinaggio a Catania, situata in una delle piazze più suggestive della città: Piazza Manganelli. L’intera piazza in poco tempo si è trasformata in un angolo magico, avvolto dalla tipica atmosfera natalizia, tra luci scintillanti e allegria che rendono l’esperienza davvero speciale.

Fino a quando rimarrà aperta?

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni, con orario continuato, a partire dalle 10:00 e fino al 6 gennaio. Un’incredibile occasione di divertimento e socializzazione per famiglie, amici, coppie e appassionati di ogni età. L’ingresso costa 7€ per mezz’ora, comprensivo del noleggio dei pattini, un prezzo accessibile per godersi la pista e vivere la magia del Natale a Catania

I mercatini presenti in piazza

Oltre alla pista di pattinaggio, Piazza Manganelli ospita anche i tradizionali mercatini di Natale, dove è possibile fare shopping, acquistare prodotti artigianali e regali originali, gustare dolci tipici delle festività e immergersi completamente nell’atmosfera natalizia.

Grazie a questi magici eventi Piazza Manganelli torna a risplendere, diventato, non più un luogo di parcheggi abusivi, bensì un vero e proprio centro di aggregazioni per grandi e piccini. D’altronde proprio come i passati anni Piazza Manganelli ha ospitato numerosi eventi che hanno regalato momenti di grande divertimento e gioia ai cittadini e ai turisti. Tra i più emblematici l’amatissima giostra dei cavalli.

Come raggiungere la piazza?

Piazza Mangenelli si trova a pochi passi da Piazza Duomo, per la precisione a soli 5 minuti a piedi! Raggiungerla con i mezzi quest’anno sarà facilissimo, soprattutto nei weekend. n occasione delle festività natalizie, il servizio di Metropolitana sulla tratta Monte Po-Stesicoro sarà prolungato fino alle ore 1:00 per tutte le domeniche.

Non solo metro, per chi desidera esplorare il centro di Catania in tutta tranquillità durante le ore serali, è disponibile la navetta 504R, un servizio pensato appositamente per evitare il traffico, i problemi di parcheggio e le limitazioni di accesso alle aree a traffico limitato (ZTL).