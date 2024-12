Come ogni anno, i costi dei voli durante il periodo natalizio registrano aumenti considerevoli rispetto alla bassa stagione, penalizzando in particolare le destinazioni come la Sicilia, dove la domanda di rientri in famiglia è elevata e le alternative di collegamento limitate.

I dati dell’indagine

Un’indagine condotta da Altroconsumo ha analizzato oltre 500 prezzi di voli andata e ritorno da Milano e Roma verso 12 destinazioni nazionali ed estere, evidenziando aumenti sproporzionati per alcune tratte interne. Nel caso più estremo, il biglietto da Milano a Catania durante il Natale raggiunge un costo medio di 389 euro, contro i 34 euro di metà gennaio: un incremento del 1.031%, ossia più di 11 volte tanto. Per una famiglia di tre persone, questa differenza porta il costo complessivo del viaggio a 1.284 euro, con un aumento del 653% rispetto al periodo di media stagione.

I voli più cari

Oltre alla Sicilia, anche Calabria, Campania e Puglia risultano tra le destinazioni con i rincari maggiori. Anche la Sardegna subisce aumenti rilevanti, seppur meno estremi. Per le vacanze natalizie, viaggiare verso le città europee risulta significativamente meno costoso: i prezzi medi per voli verso capitali come Londra o Parigi si aggirano attorno ai 149 euro, contro i 246 euro delle tratte nazionali.

Un esempio emblematico riguarda il confronto tra un volo Roma-Londra a 92 euro e un Milano-Catania a 389 euro: il biglietto per la Sicilia costa più di quattro volte quello per il Regno Unito.

L’indagine segnala che i treni, sebbene più convenienti dei voli in alta stagione, registrano anch’essi aumenti significativi durante Natale e Capodanno. Al contrario, nei periodi di bassa stagione i voli risultano più economici rispetto al treno.

L’appello all’Antitrust

Altroconsumo critica fortemente le disparità di prezzo riscontrate su alcune tratte nazionali e verso le isole, definite “ingiustificate” nonostante l’aumento della domanda durante le festività. L’associazione ha già inviato i risultati dell’indagine all’Antitrust, che sta conducendo una ricerca sugli algoritmi di prezzo e sulle politiche tariffarie nel trasporto aereo per Sicilia e Sardegna.

Una piccola nota positiva emerge dall’analisi: pur rimanendo elevati, i prezzi dei voli natalizi sono diminuiti del 14% rispetto all’anno precedente.