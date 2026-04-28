La mobilità in Sicilia continua a rappresentare una delle principali criticità strutturali del territorio.

Nonostante investimenti annunciati e progetti strategici, spostarsi sull’Isola resta spesso complicato, lento e costoso: Il sistema dei trasporti, infatti, soffre di ritardi cronici, carenze infrastrutturali e una gestione frammentata che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività economica.

Secondo i dati più recenti, il divario con il resto d’Italia e con l’Europa è ancora significativo, soprattutto per quanto riguarda la rete ferroviaria e il trasporto pubblico locale. Una condizione che, negli anni, ha contribuito ad accentuare l’isolamento geografico della Sicilia, trasformandolo in un isolamento anche infrastrutturale.

Ferrovie lente e incomplete: il vero nodo irrisolto

Il sistema ferroviario siciliano è quindi senza dubbio uno dei punti più critici: Secondo il rapporto “Pendolaria 2025” di Legambiente, l’Isola continua a essere tra le peggiori in Italia per qualità del servizio ferroviario, con tratte lente, interrotte o mai completate

In alcune linee, la velocità media dei treni si aggira intorno ai 40 km/h, un dato che rende evidente il ritardo infrastrutturale rispetto ad altre regioni; molte tratte fondamentali risultano ancora chiuse da anni, come la Catania–Gela o la Palermo–Trapani via Milo, interruzioni che limitano fortemente la mobilità interna, ma pesare è anche la struttura della rete: solo il 36% delle linee ferroviarie nel Mezzogiorno è a doppio binario e meno del 60% è elettrificato. Questo comporta ritardi, scarsa frequenza dei treni e difficoltà nella gestione del traffico ferroviario.

Strade e autostrade: cantieri e disagi continui

Se il trasporto su ferro presenta forti criticità, quello su gomma non è da meno: La rete autostradale siciliana è spesso segnata da cantieri, interruzioni e manutenzioni che si protraggono per anni.

Percorrere tratte strategiche come Palermo-Catania o Messina-Catania significa frequentemente imbattersi in restringimenti di carreggiata, deviazioni e rallentamenti, una situazione che incide non solo sui tempi di percorrenza, ma anche sulla sicurezza stradale e sui costi di trasporto per cittadini e imprese.

Queste difficoltà sono aggravate da una manutenzione non sempre tempestiva e da una rete infrastrutturale che, in molti tratti, risulta obsoleta rispetto agli standard moderni.

Trasporto aereo e caro voli: il peso dell’insularità

Un altro nodo centrale riguarda il trasporto aereo: Per i siciliani, l’aereo non è un’opzione ma spesso una necessità, soprattutto per raggiungere il resto d’Italia. Tuttavia, il fenomeno del caro voli continua a rappresentare una criticità rilevante, tant’è che negli ultimi anni, i prezzi dei biglietti hanno registrato aumenti significativi, soprattutto nei periodi di alta domanda, incidendo direttamente sul diritto alla mobilità, penalizzando studenti, lavoratori e famiglie.

Nonostante i dati sugli aeroporti mostrino una buona crescita del traffico passeggeri in alcune strutture, il problema dei costi resta centrale e irrisolto.

Investimenti miliardari, ma risultati ancora limitati

Sul fronte degli investimenti, le cifre sono importanti. Secondo stime recenti, in Sicilia sono previsti circa 60 miliardi di euro per infrastrutture tra ferrovie, porti e strade .

Tra le opere principali figurano il potenziamento delle linee ferroviarie, i collegamenti ad alta capacità e il progetto del Ponte sullo Stretto, considerato strategico per l’integrazione con il resto d’Europa.

Tuttavia, molte di queste opere sono ancora in fase progettuale o soggette a ritardi e incertezze sulle coperture finanziarie. Il rischio, evidenziato da diversi osservatori, è che gli investimenti non si traducano in benefici concreti nel breve periodo.

Un sistema che pesa su economia e qualità della vita

Le inefficienze nei trasporti hanno quindi conseguenze dirette sull’economia siciliana, tempi di percorrenza lunghi, costi elevati e infrastrutture inadeguate limitano la competitività delle imprese e scoraggiano gli investimenti.

Anche il turismo, settore chiave per l’Isola, risente di queste criticità: Collegamenti difficili e servizi poco efficienti possono rappresentare un ostacolo per i visitatori, soprattutto rispetto ad altre destinazioni più facilmente accessibili.

Se per i turisti è un problema relativamente momentaneo per i cittadini, invece, si traduce in una mobilità quotidiana complicata, con ripercussioni su lavoro, studio e qualità della vita.

Le sfide per il futuro: tra riforme e modernizzazione

Negli ultimi anni, la Regione Siciliana ha avviato alcune riforme per migliorare il settore, puntando su modernizzazione e integrazione dei servizi. Tra queste, nuove normative sul trasporto pubblico e interventi per potenziare l’offerta, tuttavia la vera sfida resta quella di trasformare le politiche in risultati concreti.

Servono tempi certi, investimenti mirati e una visione strategica capace di superare le criticità storiche, i dati mostrano un quadro chiaro: infrastrutture insufficienti, servizi discontinui e un divario ancora ampio rispetto ad altre regioni europee.

Senza un cambio di passo deciso, il rischio è quello di continuare a inseguire soluzioni senza mai risolvere realmente il problema. Perché, in Sicilia, muoversi non dovrebbe essere un ostacolo, ma un diritto garantito.