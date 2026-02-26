La sfida ai giganti dei cieli e ai prezzi proibitivi dei biglietti aerei per la Sicilia entra nel vivo. Aerolinee Siciliane ha annunciato ufficialmente il debutto operativo per il mese di maggio 2026, grazie a una partnership strategica con il vettore maltese 4 Airways.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: spezzare il monopolio del “caro-voli” e garantire ai siciliani il diritto alla mobilità a costi certi e sostenibili. Ecco i punti principali del progetto:

Sinergia Internazionale: La collaborazione con 4 Airways fornisce la base tecnica e operativa (aeromobili e certificazioni) necessaria per decollare immediatamente, integrando le competenze maltesi con la visione territoriale siciliana.

Tariffe “Calmierate”: A differenza del modello dinamico delle low-cost tradizionali, la compagnia punta a prezzi stabili. Le prime proiezioni indicano tariffe comprese tra 64 e 69 euro per i collegamenti nazionali.

Focus sulla Continuità Territoriale: Il progetto non è solo commerciale ma sociale, mirando a tutelare fuorisede, famiglie e imprese che subiscono i picchi tariffari durante le festività e l’alta stagione.

Impatto sul territorio

Il caro-voli non è solo un disagio per i privati, ma un vero freno all’economia dell’Isola. Aerolinee Siciliane si propone come un “ammortizzatore” economico per:

Lavoratori e studenti: Facilitando i rientri periodici. Turismo: Rendendo la destinazione Sicilia più competitiva rispetto ad altre mete mediterranee. Aziende: Riducendo i costi di trasferta per il personale basato sull’Isola.

Prossimi passi

Nelle prossime settimane verranno svelati i dettagli cruciali: