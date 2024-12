Sabato 14 dicembre, dalle 18:00 alle 23:00, Catania si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con la “Notte Bianca”, un evento che animerà le vie del centro storico fino a Piazza Federico di Svevia. L’iniziativa, organizzata dalla VII commissione consiliare permanente, rientra nel programma delle manifestazioni natalizie promosse dal consiglio comunale per regalare alla città un’atmosfera di festa e cultura.

Le attrazioni

Protagonisti della serata saranno i mercatini natalizi, i musei comunali e un ricco calendario di eventi musicali e di intrattenimento che renderanno magica l’esperienza per i visitatori. Tra i luoghi di interesse che resteranno aperti fino alle 23:00 figurano il castello Ursino in piazza Federico di Svevia, il museo Vincenzo Bellini in piazza San Francesco d’Assisi, e l’anfiteatro Romano di piazza Stesicoro. Per accedere a questi simboli storici e culturali della città, basterà un contributo simbolico di appena un euro.

L’amministrazione comunale punta a creare un’esperienza che combini arte, cultura e divertimento, con spettacoli musicali dal vivo e altre attività itineranti lungo le strade del centro. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per cittadini e turisti di riscoprire le bellezze della città in un’atmosfera natalizia, partecipando a una serata pensata per tutte le età e per tutti i gusti.

Catania invita così a celebrare il periodo natalizio con un evento che unisce tradizione e modernità, rendendo il cuore pulsante della città il punto di ritrovo per una serata indimenticabile.