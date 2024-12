Concorsi Ministero Interno 2024 2025: in arrivo nuovi bandi per 1.900 assunzioni, aperti a diplomati, laureati e con licenza media. I concorsi entrano nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale del Ministero per il triennio 2024 – 2026. Ecco quali sono tutte le informazioni necessarie per potersi candidare a uno di questi bandi e le figure ricercate.

Concorsi Ministero Interno: le figure ricercate

Nel dettaglio, ecco le figure ricercate fino al 2026:

ASSUNZIONI 2024:

58 Viceprefetti Aggiunti;

Viceprefetti Aggiunti; 70 Funzionari;

Funzionari; 820 Assistenti;

Assistenti; 15 Operatori.

ASSUNZIONI 2025:

72 Viceprefetti Aggiunti;

Viceprefetti Aggiunti; 255 Funzionari;

Funzionari; 241 Assistenti;

Assistenti; 15 Operatori.

ASSUNZIONI 2026:

44 Viceprefetti Aggiunti;

Viceprefetti Aggiunti; 153 Funzionari;

Funzionari; 190 Assistenti;

Assistenti; 15 Operatori.

In totale si tratta di 1948 posti. A questi si aggiungono ulteriori posti derivanti da precedenti autorizzazioni ad assumere e DPCM.

Concorsi Ministero Interno: i requisiti

I requisiti variano in base alla figura per cui ci si vuole candidare:

Per il profilo di funzionario – laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

– laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; Per il profilo di assistente – diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado; per il profilo di operatore – assolvimento dell’obbligo scolastico.

Oltre al titolo di studio, sono richiesti, come sempre i requisiti generali di acceso ai concorsi pubblici. Per conoscere gli altri requisiti specifici bisogna aspettare la pubblicazione dei relativi bandi di concorso.

Dove verranno pubblicati i bandi

I nuovi bandi di concorso del Ministero dell’Interno saranno resi noti sulla piattaforma inPA, il portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Nello stesso, sarà possibile candidarsi, effettuando l’accesso tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS.

L’ uscita dei bandi slitterà ormai, al 2025.

Come funziona il concorso

Al momento, non si hanno a disposizione informazioni ufficiali sulla modalità di concorso. In base ai precedenti, la procedura concorsuale dovrebbe prevedere 2 prove d’esame, una scritta e un colloquio. Tra le materie, saranno sicuramente presenti inglese e informatica.

I nuovi concorsi Ministero dell’interno saranno organizzati secondo il nuovo regolamento per i concorsi introdotto dall’ultima riforma dei concorsi pubblici, finalizzato a semplificare le prove di accesso.