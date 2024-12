Bonus elettrodomestici 2025: introdotto un nuovo bonus per l’acquisto degli elettrosmotici nel 2025. La proposta, che arriva tramite un emendamento alla Legge di Bilancio per il 2025, prevede un contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici nuovi ed ecologici. Il bonus sarà fino a 100 euro per tutti i cittadini, ma potrà arrivare a 200 euro per coloro che hanno un ISEE inferiore a 25.000 euro. In questo articolo, spieghiamo cosa comprende la proposta di istituire il bonus elettrodomestici dal 2025, a chi è destinato e quando sarà disponibile.

Cos’è il bonus elettrodomestici 2025?

Il bonus elettrodomestici previsto per il 2025 è un incentivo economico che varia tra i 100 e i 200 euro, pensato per supportare i cittadini nella sostituzione dei vecchi elettrodomestici con modelli più moderni e ad alta tecnologia, in grado di garantire un maggiore risparmio energetico.

L’intento principale di questa misura è promuovere l’acquisto di elettrodomestici di ultima generazione, dotati di elevata efficienza energetica, contribuendo così a ridurre i consumi e a favorire soluzioni più sostenibili all’interno delle abitazioni. Il bonus è stato introdotto dai Parlamentari della Lega, attraverso l’emendamento 8.004 alla Legge di Bilancio 2025, che prevede la creazione di un fondo dedicato, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Bonus elettrodomestici 2025, a chi spetta

l bonus elettrodomestici è destinato ai cittadini residenti in Italia che acquistano elettrodomestici ad alta efficienza energetica, almeno di classe B, prodotti in Europa. Il contributo viene riconosciuto a condizione che venga effettuato anche il riciclo degli apparecchi obsoleti.

Nel dettaglio, il bonus sarà applicato per la sostituzione dei grandi elettrodomestici destinati all’uso domestico nei periodi 2025, 2026 e 2027. L’importo del bonus sarà fino a 100 euro, con un incremento a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 25.000 euro.

Bonus elettrodomestici 2025, gli importi disponibili

Il bonus elettrodomestici funziona tramite riconoscimento diretto a seguito di presentazione di apposita domanda. Il contributo copre il 30% del costo di acquisto:

fino a un massimo di 100 euro p er elettrodomestico, per tutti, a prescindere dall’ISEE;

er elettrodomestico, per tutti, a prescindere dall’ISEE; fino a un massimo di 200 euro per elettrodomestico, per chi ha con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Bonus elettrodomestici 2025, quando arriva

Il bonus elettrodomestici sarà attivo dal 2025, a condizione che l’emendamento 8.004 venga approvato. Se il Parlamento darà il via libera, l’incentivo sarà disponibile anche nei due anni successivi, 2026 e 2027. Tuttavia, l’attuazione della misura dipende dalla ratifica definitiva della Legge di Bilancio per il 2025, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024.