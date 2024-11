Meteo Sicilia: in questo fine settimana, il meteo in Sicilia si caratterizzerà per un alternarsi di condizioni di bel tempo e momenti di instabilità. Se da un lato si assisterà a giornate prevalentemente serene e soleggiate, dall’altro non mancheranno fasi di peggioramento, con nuvolosità in aumento e la possibilità di temporali. Anche sul fronte delle temperature si registrerà un peggioramento dovuto a un lieve calo.

Vediamo, nel dettaglio, il meteo per il weekend.

Meteo Sicilia: venerdì 29 novembre

Oggi, la pressione atmosferica sarà in calo, portando una giornata prevalentemente caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia, nel corso della serata, si prevedono peggioramenti sulle coste settentrionali, dove sono attesi rovesci temporaleschi. Le temperature minime si manterranno ancora stabili, le massime raggiungeranno i 22 gradi. Sulla regione soffieranno venti provenienti da nord, mentre l’instabilità sarà più marcata in alcune province, come Palermo, Messina e Catania, dove la nuvolosità potrebbe causare rovesci anche temporaleschi, con nevicate sui rilievi oltre i 1100 metri. Altrove, il tempo sarà più soleggiato.

Sabato 30 novembre

I venti da nord continueranno a soffiare sulla Sicilia, determinando una giornata di tempo particolarmente instabile. La nuvolosità, infatti, favorirà rovesci, anche di carattere temporalesco, soprattutto nelle province di Palermo, Messina e Catania, con nevicate previste sui rilievi oltre i 1100 metri. Al contrario, in altre zone il tempo sarà più soleggiato, con condizioni generalmente più stabili.

Meteo Sicilia: domenica 1 dicembre

La pressione atmosferica sarà in aumento sulla Sicilia, portando una giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto. Tuttavia, il cielo sarà spesso coperto, in particolare sui settori centro-settentrionali, dove le nuvole si presenteranno più fitte. Nella giornata di domenica non sono però previste precipitazioni significative anche se i venti continueranno a soffiare da nord anche in questa giornata. Un marcato cambiamento si registrerà invece per le temperature che subiranno un maggior calo rispetto ai giorni precedenti: mentre le minime rimarranno stabili, le massime non supereranno i 17 gradi.

Nonostante il lieve maltempo previsto, non sarà compromessa la possibilità di trascorrere un piacevole weekend all’aperto tra tutte le attività e gli eventi previsti nei prossimi giorni tra le vie della città di Catania.