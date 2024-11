Sciopero trasporti 29 novembre: indetto da Cgil e Uil sciopero per la giornata di domani che comprenderà diversi settori, sia pubblici che privati, per protestare contro la nuova manovra economica del governo. Se settori come fabbriche, scuole, sanità, poste, commercio, dipendenti statali e il sistema giudiziario si fermeranno per 8 ore, nonché la durata dell’intero turno lavorativo, lo stop dei trasporti sarà parziale, di 4 ore. A Catana, anche FCE e AMTS aderiranno. Tra le motivazioni, anche la carenza di tutele davanti alle aggressioni ai danni del personale a bordo.

Sciopero trasporti 29 novembre: gli orari di FCE

Il servizio di metropolitana rimarrà soppresso dalle ore 9:00 alle ore 13:00, le ultime corse della mattinata sono le seguenti:

ultima corsa in partenza da MONTE PO alle ore 8:50 ;

alle ore ; ultima corsa in partenza da STESICORO alle ore 8:45.

Alla ripresa del servizio:

prima corsa in partenza da MONTE PO alle ore 13:00 ;

alle ore ; prima corsa in partenza da STESICORO alle ore 13:05.

Non solo metro. Allo sciopero aderirà anche il servizio ferroviario extraurbano, con il seguente programma:

il Tr. 11 ha origine da Paternò alle ore 13.00;

il Tr.12 ha origine da Randazzo alle ore 13.00;

il Tr. 16 resta limitato a Biancavilla Poggio Rosso;

rimangono soppressi i Treni: 5 – 7 – 8 – 10 – 17.

Per quanto riguarda il trasporto su gomma della Circumetnea non sono stati segnalate indicazioni orarie ma l’azienda ha comunicato che le corse delle autolinee potranno subire soppressioni e limitazioni del servizio.

Sciopero trasporti 29 novembre: gli orari di AMTS

Per quanto riguarda il trasporto su gomma, il personale viaggiante di AMTS che aderirà allo sciopero si asterrà dal servizio per la durata di 4 ore, dalle 10 alle 18. Il restante personale, invece, potrà partecipare allo sciopero per l’intera giornata lavorativa.

L’ azienda ha comunicato che a causa di tale iniziativa, potrebbero verificarsi disagi nelle corse e nell’erogazione dei servizi. Pertanto, i cittadini sono invitati a pianificare i propri spostamenti per tempo tenendo in considerazione il possibile disservizio e le variazioni delle modalità di trasporto.