Dopo il successo delle tappe estive di “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”, il coinvolgente tour di Fiorella Mannoia continua in autunno, portando la sua musica nei teatri più suggestivi. Tra gli appuntamenti più attesi, l’artista tornerà in Sicilia con due date imperdibili: il 1° dicembre al Teatro Metropolitan di Catania e il 2 dicembre al Teatro Biondo di Palermo. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta da Rocco De Bernardis, Fiorella offrirà al pubblico una reinterpretazione dei suoi più grandi successi, arricchiti da nuove e affascinanti sonorità. Un’occasione unica per vivere la magia della sua voce in un contesto intimo e raffinato.

