Gravi carenze igieniche sono state scoperte dai carabinieri del NAS in un ristorante situato sul Lungomare dei Ciclopi ad Acicastello, provincia di Catania. L’ispezione ha portato al sequestro di circa 100 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione e alla sospensione immediata dell’attività. Il titolare è stato denunciato per aver somministrato ai clienti cibi non idonei al consumo umano.

Le condizioni igieniche

Le condizioni igieniche del locale sono risultate estremamente critiche: sporco accumulato da tempo, residui di cibo sotto i piani di lavoro, crepe e fori sui muri. Una zanzariera rotta sul deposito alimentare non garantiva una protezione adeguata, favorendo l’ingresso di infestanti come blatte e roditori.

Nel deposito alimenti sono stati trovati escrementi di roditori sugli scaffali e una blatta morta in un contenitore di farina lasciato incustodito. La presenza di insetti è stata rilevata anche sotto le mensole e in un altro vano del laboratorio di cucina.

Tra i prodotti sequestrati, figurano 10 chili di farina di riso, altrettanti di farina d’orzo, quattro chili di uva passa, otto chili di farro, 30 chili di orzo, oltre a numerose confezioni di pasta, cous-cous e panatura. Il titolare dovrà di effettuare entro sei mesi interventi di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, oltre a risolvere le criticità strutturali riscontrate.