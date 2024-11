I lavori di riqualificazione di Piazza Europa sono ancora in corso, ma già si intravede il nuovo volto dell’area con la creazione di un’aiuola spartitraffico dal costo di 37.250 euro. A fornire foto e considerazioni la pagine Lungomare Liberato.

Il progetto di rinnovamento non riuscito

La nuova aiuola è stata arricchita con quattro piccole palme, mentre per il prato si è scelto un materiale sintetico. Un’area verde con piante, alberi che offrano ombra e un prato vero sarebbe stata una scelta più adatta per il clima torrido della città e per il benessere dei cittadini. Una nuova aere verde avrebbe potuto migliorare in maniera significativa la qualità dell’area in città.

Un progetto non riuscito. Nessuna nuova aerea verde per la città di Catania e i suoi cittadini e nessuna sicurezza per i pedoni. Infatti, al momento mancano i passaggi pedonali sicuri e chiunque voglia attraversare è costretto a camminare in mezzo alla strada.

Spazio e soldi sprecati

I fondi per questo progetto potevano essere utilizzati in maniera diversa. Infatti nonostante il grande investimento, la nuova aiuola non sembra rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini. Un’aiuola con alberi e piante in grado di creare ombra sarebbe stata un valore aggiunto, trasformando la piazza in un luogo di incontro piacevole, soprattutto nelle calde giornate estive.