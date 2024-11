In Sicilia diventa finalmente operativa la figura dello psicologo di base, istituita con legge regionale alla fine del 2023. Questa nuova figura professionale, inquadrata nell’ambito della sanità primaria, risponde all’esigenza di offrire supporto psicologico diffuso, soprattutto in un contesto in cui il disagio mentale risulta in forte crescita tra giovani e adulti. Il decreto del presidente della Regione, Renato Schifani, approvato durante la giunta di oggi e avallato dalla sesta commissione dell’Ars, stabilisce criteri, competenze, tempi di formazione e modalità di iscrizione degli psicologi negli elenchi provinciali.

Obiettivi e finalità del servizio di psicologia

Il presidente Schifani ha sottolineato come l’obiettivo del servizio sia promuovere l’assistenza psicologica in modo capillare, andando a intercettare le fragilità psicologiche sul territorio prima che evolvano in condizioni patologiche. Questa iniziativa rappresenta un supporto all’azione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, con l’intento di rendere il Servizio sanitario regionale più efficace e accessibile, soprattutto per le fasce di popolazione più vulnerabili.

L’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha evidenziato l’importanza del servizio in un’epoca in cui il disagio psicologico è in aumento, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19. Lo psicologo di base non offre solo assistenza clinica ma anche orientamento verso gli specialisti più adatti a risolvere le problematiche del paziente. Opererà inoltre in stretto contatto con le scuole, per individuare e affrontare precocemente le situazioni di isolamento e disagio dei più giovani.

Struttura e gestione del servizio

Il decreto regionale disciplina la formazione degli elenchi provinciali degli psicologi delle cure primarie, che saranno istituiti presso ciascuna Azienda sanitaria provinciale (Asp). Viene inoltre definita la gestione degli incarichi convenzionali e le competenze specifiche richieste agli psicologi di base, unitamente ai criteri di valutazione e ai titoli professionali necessari.

Il servizio è pensato per offrire un primo filtro che alleggerisca il carico sui servizi di secondo livello e sul pronto soccorso, fornendo assistenza psicologica distrettuale e integrandosi con gli altri servizi sanitari e specialistici.

Tra i principali obiettivi dello psicologo di base vi è la gestione dei problemi comportamentali ed emotivi derivanti sia dall’esperienza della pandemia che da altre situazioni emergenziali. Il servizio, inoltre, si propone di individuare i bisogni di benessere psicologico della popolazione, cercando di intercettare precocemente i casi di disagio e fornendo un supporto accessibile e diffuso a tutta la comunità.