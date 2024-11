Le piogge persistenti degli ultimi giorni continuano a causare disagi lungo le strade. L’ultima colpita dal maltempo è l’autostrada Messina-Catania, dove la situazione è sempre più critica e la carreggiata è diventata impraticabile a causa delle strade allagate.

Lo stato di allerta

La situazione è in fase di monitoraggio e il bollettino della protezione civile ha emanato lo stato di allerta arancione e la chiusura delle scuole, pertanto si raccomanda la massima attenzione per le ore seguenti. Nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo la situazione è critica e si segnalano allagamenti e traffico in tilt. Lo stesso Consorzio Autostrade Siciliane consiglia di non percorrere la tratta autostradale e uscire allo svincolo di Fiumefreddo per bypassare il tratto interessato, ribadendo l’allerta causa allagamento.

In aggiornamento…