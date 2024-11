Continuano i controlli dei carabinieri del NAS di Catania. Recentemente sono state effettuate una serie di operazioni di controllo in tutta la provincia, scoprendo numerose irregolarità in vari settori. Le ispezioni, che hanno coinvolto circa 200 militari, hanno portato alla luce gravi carenze igienico-sanitarie, pratiche di gestione illegale dei rifiuti e altri abusi. Ecco i dettagli delle principali operazioni.

Ristorante ad Aci Castello: 200 kg di alimenti sequestrati

Nel comune di Aci Castello, i militari del NAS hanno scoperto un ristorante con gravi carenze igienico- sanitarie. Durante il controllo, sono stati trovati circa 200 kg di alimenti che potevano risultare contaminati. In seguito a queste irregolarità, l’attività del ristorante è stata sospesa e il titolare è stato denunciato per violazioni delle normative sanitarie e di sicurezza alimentare.

Le sanzioni per tutelare ambiente e salute

Le operazioni condotte dai Carabinieri del NAS a Catania e provincia hanno messo in evidenza l’importanza dei controlli per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative. Le violazioni scoperte spaziano dalla sicurezza alimentare alla gestione dei rifiuti, passando per il benessere degli animali e la tutela dell’ambiente. Le sanzioni e le denunce sono solo l’inizio di un monitoraggio costante per combattere le illegalità e promuovere un comportamento più responsabile da parte delle imprese e dei privati cittadini.