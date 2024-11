Questa mattina, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha ufficialmente nominato Giuseppe Sardo come nuovo presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, conosciuto per essere il “più bel Carnevale di Sicilia”. La decisione arriva in un momento cruciale per la manifestazione, che si appresta a pianificare il prossimo evento. Oltre a Sardo, entra nel consiglio di amministrazione anche Giuseppe Marino, che si affiancherà agli altri membri: Luciano Barbagallo, Rosario Cavallaro, Donata Cottone, Silvio Giarratana e Dario Liotta.

Un impegno per la crescita del Carnevale

Giuseppe Sardo ha espresso grande entusiasmo per il suo nuovo ruolo e si metterà subito al lavoro per l’organizzazione del Carnevale 2025. “Questo incarico comporta una grande responsabilità”, ha dichiarato Sardo, sottolineando l’importanza di promuovere una crescita sia artistica che turistica della manifestazione. “Puntiamo a pianificare attentamente per garantire un evento di alto livello, con una programmazione pluriennale che permetta agli operatori turistici di trarre vantaggio dall’offerta della città”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di una visione a lungo termine.

Le dichiarazioni di Barbagallo

Il sindaco Barbagallo ha espresso grande fiducia nella scelta di Sardo, sottolineando la sua esperienza come ex assessore e la sua competenza nel settore turistico. “Giuseppe Sardo è la persona giusta per ricoprire questo incarico. Ha già dimostrato le sue capacità e la sua passione per la città”, ha affermato Barbagallo. “Siamo certi che, insieme, continueremo un percorso virtuoso che giovi al Carnevale e alla città di Acireale”. Barbagallo ha inoltre ringraziato Nando Ardita, il presidente dimissionario, per il significativo lavoro svolto a favore della comunità, sottolineando l’importanza della continuità nella gestione del Carnevale.

Il futuro per il Carnevale di Acireale

Con questa nuova leadership, la Fondazione Carnevale di Acireale si prepara a intraprendere un’importante fase di sviluppo, mirando a consolidare la manifestazione come un evento di richiamo nazionale e internazionale. I progetti futuri puntano a valorizzare non solo l’aspetto culturale del Carnevale, ma anche a trasformarlo in un volano per il turismo locale. Attraverso una pianificazione strategica e collaborazioni con operatori del settore, Sardo e il suo team si propongono di elevare ulteriormente il profilo del Carnevale, rendendolo un evento ancora più attrattivo per visitatori e turisti.