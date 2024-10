l trend degli infortuni sul lavoro in Italia ha mostrato una crescita allarmante. Nel 2023 sono stati registrati 1.041 infortuni mortali, tra cui ben 65 solo in Sicilia. Confrontando i dati INAIL dei primi mesi del 2023 con lo stesso periodo del 2024, si osserva un aumento del 3,2% negli infortuni mortali a livello nazionale. In Sicilia, la situazione è ancora più grave, con un incremento del 22%: i casi di infortunio mortale sono infatti passati da 42 a 54.

Le dichiarazioni dell’Asp Catania

In occasione della Settimana Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2024, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, Antonio Leonardi, è intervenuto presso l’Istituto Vaccarini di Catania, sottolineando l’importanza di agire con interventi formativi già nelle scuole superiori. “È necessario un miglioramento dell’efficacia della formazione che dovrà partire dai banchi di scuola – ha affermato Leonardi –. A tal fine abbiamo presentato un bando di concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Catania, che premierà i migliori elaborati (scritti, progetti multimediali, progetti artistici e progetti tecnici) sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti della diffusione della cultura della prevenzione“.

All’incontro, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, sono intervenuti anche il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio; il direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina; il dirigente dell’Usr di Catania, Emilio Grasso, e il presidente del Comitato Consultivo dell’Asp di Catania, Pieremilio Vasta. Tutti hanno sottolineato la necessità di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro già nelle nuove generazioni.

“La cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro parte dai banchi di scuola“, ha dichiarato il direttore generale Laganga Senzio. “I giovani di oggi saranno i datori di lavoro e i lavoratori di domani e a loro ci rivolgiamo per promuovere la conoscenza e la consapevolezza su questi temi, anche utilizzando linguaggi e opportunità di formazione nuovi. Il bando di concorso che abbiamo presentato punta proprio a tutto questo, e siamo sicuri che vedrà una numerosa adesione“.