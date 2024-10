Catania si prepara a un importante intervento di riqualificazione urbana grazie all’approvazione del progetto per la realizzazione di un nuovo parco e una palestra in viale San Teodoro. L’iniziativa, finanziata con circa 6,5 milioni di euro attraverso i Piani Urbani Integrati, fa parte del piano di rigenerazione del quartiere di Librino e si propone di migliorare la qualità della vita per i residenti.

I nuovi progetti di riqualificazione

La giunta comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha dato il via libera al progetto innovativo, che prevede la creazione di un parco di 30.000 metri quadrati, affiancato da una palestra moderna e ampi parcheggi per servire l’Istituto Comprensivo “Vitaliano Brancati”. L’appalto per le opere è già stato assegnato da Invitalia e il cantiere è previsto aprire tra la fine di gennaio e i primi di febbraio 2025, con conclusione programmata entro il primo semestre del 2026.

Il sindaco Trantino ha dichiarato: “Questo progetto mira a promuovere il miglioramento delle aree urbane degradate di Librino, attraverso la rifunzionalizzazione eco-sostenibile di spazi pubblici a beneficio della collettività.” Il focus è sulla creazione di un ambiente urbano più vivibile e accogliente, volto a potenziare i servizi di formazione e sport, migliorando così il tessuto sociale della zona.

Una nuova opportunità per tutta la comunità

La nuova palestra, attualmente assente nel plesso scolastico, sarà parte integrante del parco e sarà utilizzabile sia dagli studenti che dalla comunità nelle ore extrascolastiche. Secondo l’assessore ai lavori pubblici, Sergio Parisi, l’area sarà dotata di impianti sportivi omologati per eventi federali, garantendo standard elevati per attività sportive. Inoltre, sarà dotata di sistemi di climatizzazione a basso consumo energetico e videosorveglianza, grazie a un impianto fotovoltaico.

L’Amministrazione Comunale ha anche concordato con la direzione scolastica la riqualificazione delle aree esterne della scuola, creando un vasto parco con zone d’ombra, parcheggi e un efficiente sistema di illuminazione. Questo nuovo spazio verde non solo offrirà un luogo di svago e attività fisica, ma rappresenterà anche un punto di incontro per la comunità, promuovendo una maggiore coesione sociale.

Un progetto eco-sostenibile

Il responsabile tecnico del progetto è Fabio Finocchiaro, affiancato da Giuseppe Marletta come responsabile unico del procedimento. Con un impegno significativo verso l‘eco-sostenibilità e il miglioramento del decoro urbano, questo progetto rappresenta un passo fondamentale verso la rinascita di Librino, contribuendo a ricucire il quartiere con il resto della città.

Con questa iniziativa, Catania dimostra di puntare sulla valorizzazione degli spazi pubblici e sul miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, gettando le basi per un futuro più sostenibile e inclusivo.