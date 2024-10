Un altro grave episodio di violenza ha colpito il personale sanitario. Un infermiere in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania è stato aggredito da un paziente, che, in preda all’agitazione durante l’attesa per le cure, gli ha sferrato un pugno. L’infermiere, soccorso dai colleghi, è stato medicato e giudicato guaribile in tre giorni. Sebbene l’episodio non abbia avuto conseguenze gravi, come evidenziato dal sindacato Nursind, mette in luce una situazione sempre più critica per gli operatori sanitari in prima linea.

La reazione del Sindacato

“Esprimiamo la nostra massima solidarietà al collega vittima di questa inaccettabile aggressione”, ha dichiarato Salvatore Vaccaro, segretario territoriale del Nursind Catania, sindacato delle professioni infermieristiche. “Purtroppo, continuiamo ad assistere a un’escalation di violenza contro il personale sanitario, in particolare nei pronto soccorso. Chiediamo all’azienda Policlinico San Marco di applicare con fermezza le nuove normative contro le aggressioni in ospedale, sperando che possano fungere da deterrente”. Il sindacato auspica anche la procedibilità d’ufficio prevista dalla normativa.

Un problema strutturale

Il Nursind Catania sottolinea che il problema della violenza contro gli operatori sanitari non è solo una questione di ordine pubblico, ma deriva anche da carenze strutturali nel sistema. “I mali che affliggono i pronto soccorso – prosegue il segretario territoriale Vaccaro – sono spesso dovuti alle mancate risposte del territorio, che spingono i pazienti a rivolgersi all’ospedale per bisogni di salute che potrebbero essere gestiti altrove”.

La necessità di interventi strutturali

Il sindacato si augura che l’applicazione delle nuove norme rappresenti un passo avanti, ma sottolinea l’importanza di affrontare anche le criticità del sistema sanitario nel suo complesso. “Il Nursind Catania continuerà a monitorare la situazione e a sollecitare interventi efficaci per garantire la sicurezza degli infermieri e di tutto il personale sanitario, che ogni giorno si trova in prima linea nel fronteggiare emergenze e criticità”.