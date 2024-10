Ryanair, compagnia aerea nota per i suoi voli low cost, ha lanciato una nuova serie di offerte per visitare alcune tra le città europee più gettonate. Offrendo a tutti i viaggiatori vacanze low budget, per godere dei climi e paesaggi autunnali. Si tratta di imperdibili offerte per poter viaggiare in Italia e in Europa dal 15 ottobre al 18 dicembre! Ricordati di prenotare in fretta perché l’offerta è valida solo fino alle ore 15.00 del 16 ottobre 2024.

Offerte Ryanair: partenze da Catania

Ryanair propone serie di mete raggiungibili con pochissimi euro. Tra la varie città, la più economica è di certo Malta, con voli da 9 euro mentre la più “cara” tra tutte, ma pur sempre vantaggiosa, è Praga con voli da 30 euro.

Per il listino completo sarà necessario consultare il sito ufficiale di Ryanair.

Offerte Ryanair: partenze da Palermo

Parigi, Londra, Madrid sono solo alcune delle partenze previste dall’aeroporto di Palermo. I voli sono un po’ più “cari”, ma pur sempre contenuti, fino a 34 euro per la Polonia. La più economica, invece, è Barcellona, con voi da 17 euro.

Per il listino completo sarà necessario consultare il sito ufficiale di Ryanair.

Offerte Ryanair: partenze da Trapani

Partendo da Trapani, le mete scarseggiano ma il vantaggio rimane lo stesso. A soli 15 euro, potrai visitare Tolosa, in Francia, e Malta.