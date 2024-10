Carta del docente 2024/25: anche per l’anno scolastico 2024/25 sarà disponibile la Carta del Docente, uno strumento fondamentale per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di ruolo e con supplenze annuali. La Carta Docente 2024/25, attivabile a partire dal 14 ottobre 2024, permette ai docenti di accedere a un buono di 500 euro, da utilizzare per corsi di formazione, libri, eventi culturali e molto altro.

Cos’è la Carta del Docente 2024/25?

La Carta del Docente è una carta elettronica del valore di 500 euro, destinata a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali. Questo contributo è stato introdotto per supportare l’aggiornamento professionale degli insegnanti, permettendo l’acquisto di strumenti utili per la loro formazione continua, come libri, corsi e accessori didattici.

Per l’anno scolastico 2024/25, la Carta sarà attivabile dal 14 ottobre 2024 e sarà spendibile fino al 31 agosto 2026. Tuttavia, la normativa che estendeva la Carta ai docenti precari con supplenze annuali non è stata rinnovata per il 2024/25.

Come funziona la Carta?

La Carta del Docente viene gestita tramite il portale ufficiale cartadeldocente.istruzione.it, dove gli insegnanti possono creare voucher elettronici per acquistare beni e servizi. L’importo massimo di ogni voucher è a discrezione del docente, a condizione che non si superi il saldo disponibile di 500 euro. Prima di generare un buono, è importante verificare che il fornitore accetti questo metodo di pagamento.

Per attivare la Carta e creare i buoni, gli insegnanti devono accedere al portale utilizzando le credenziali SPID o la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

A chi spetta ?

La Carta Docente 2024/25 è riservata a:

Docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali, sia a tempo pieno che parziale

Insegnanti in periodo di prova e formazione

Docenti assunti in scuole all’estero o scuole militari

Insegnanti con supplenza annuale fino al 31 agosto 2024 (ma non prorogata per l’anno scolastico 2024/25)Inoltre, la Carta non è utilizzabile dopo la cessazione del servizio o se il docente è sospeso per motivi disciplinari.

Cosa si può acquistare con la Carta del docente 2024/25?

I docenti possono utilizzare il contributo per acquistare vari beni e servizi, inclusi:

Libri e testi, sia cartacei che digitali

Corsi di aggiornamento e qualificazione professionale

Iscrizioni a corsi universitari, master o corsi di laurea inerenti al profilo docente

Biglietti per eventi culturali, come mostre, cinema, teatro, musei e spettacoli dal vivo

Hardware e software specifici per la didattica

Non è invece consentito acquistare smartphone, stampanti o altre attrezzature elettroniche non strettamente legate all’attività didattica.

Quando scade la Carta del docente?

La Carta Docente ha una scadenza fissata al 31 agosto di ogni anno. Per il 2024/25, i buoni generati dovranno essere utilizzati entro il 31 agosto 2026. Gli importi non spesi entro tale data non saranno più utilizzabili, ma ogni saldo residuo di un anno scolastico si accumula automaticamente con il bonus del nuovo anno.

Novità previste per il 2025

A partire dal 2025, potrebbero esserci modifiche riguardanti l’importo della Carta Docente. Già nel 2024 era stata discussa la possibilità di ridurre il valore da 500 euro a circa 400 euro, e tale riduzione potrebbe essere introdotta nell’anno scolastico 2025/26, in base alle risorse finanziarie stanziate dalla Legge di Bilancio.