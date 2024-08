Anche Ermal Meta ha scelto la Sicilia per due date del suo tour estivo, che segue l’uscita del suo nuovo album. Sabato 24 agosto l’artista si esibirà all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea, sempre in provincia di Catania, per la rassegna Sotto il Vulcano Fest 2024. Domenica 25 agosto, invece, sarà la volta di Palermo, con un concerto al Teatro di Verdura nell’ambito del Dream Pop Fest Palermo.

Di seguito la scaletta dei live: