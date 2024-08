Meteo Sicilia: sarà l’anticiclone Caronte a regalare ancora un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso si oggi 8 agosto, sia per tutto il secondo weekend del mese. Il dono principale, che sia ben accetto o meno, saranno soprattutto temperature alte, con massime rasenti i 37 gradi.

Meteo Sicilia: giovedì 8 agosto

La pressione sarà stabile su tutta l’Isola con eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano che interesserà soprattutto i rilievi. Nelle città di Caltanissetta, Enna, Agrigento, Ragusa, Siracusa e Catania nonostante si raggiungano temperature massime di oltre 30 gradi, vi sarà rischio di precipitazioni. Per una media generale della giornata: le temperature massime in aumento fino a 37 gradi, minime superiori ai 20 gradi.

Meteo Sicilia, il weekend: venerdì 9 agosto

Possiamo cancellare la parola precipitazioni dalla giornata di venerdì: sole e caldo domineranno indiscussi su tutte le province dell’Isola. Massime in aumento sino ai 38°C e minime sempre vicine ai 20ºC. Forse qualche nuvola sui rilievi.

Meteo Sicilia, il weekend: sabato 10 agosto

La giornata di San Lorenzo non sarà diverse dalla precedente. Il sole splenderà in tutta la Sicilia con un rischio di precipitazioni minimo. Le minime si manterranno simili al venerdì , superiori ai 20°C, con eccezione di Enna che toccherà i 16 con una grande escursione termica rispetto i 32 del giorno in linea con i valori regionali. Minime dunque alte che permetteranno di ammirare tranquillamente il magico cielo del 10 agosto

Meteo Sicilia, il weekend: domenica 11 agosto

Domenica 11 agosto, sarà ancora più calda dei giorni precedenti. Alcune nubi sparse per le città di Catania e Siracusa, ma le temperature saranno ancora più alte favorite proprio dal cielo coperto, le due città avranno massime di 37 gradi contro i 34/35 delle giornate precedenti e minime stabili di 26-23ºC. Per le atre zone le temperature si manterranno sempre in linea, oscillando tra i 35ºC di massima e i +20 ºC la sera.