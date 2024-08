Oggi pomeriggio si terrà una riunione del Consiglio comunale di Catania per il Question time convocato dal presidente del consiglio Sebastiano Anastasi. Durante “il tempo delle domande” l’amministrazione del comune risponderà ai quesiti poste dai consiglieri riguardo temi scottanti per la città.

L’adunanza è programmata per le 16:00 al Palazzo degli Elefanti e prevede all’ordine del giorno la discussione riguardo temi quali ad esempio i contratti di consulenza stipulati dalla Sidra s.p.a negli anni dal 2023/24 e la procedura con cui si individuano i lavoratori e i consulenti attivi nella stessa azienda; informazioni riguardanti opere pubbliche di cui ha bisogna la città come il ripristino di alcuni marciapiedi e del manto stradale la realizzazione di aree gioco nel quartiere di Nesima, nonché interventi alla segnaletica stradale e controlli mirati della polizia. La consigliera Alessia Trovato avanzerà delle domande sulla sicurezza del territorio; altri si concentreranno sul ripristino di alcune zone della città come i mercati storici o opere per il quartiere di San Berillo o ancora il cimitero comunale.