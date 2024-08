Eventi Catania, cosa fare questo weekend: tra concerti e mostre d’arte

Anche questa settimana, vediamo gli eventi che si svolgeranno a Catania nel weekend: mostre, concerti e tanto altro

Eventi Catania: non sapete come trascorrere questo primo fine settimana di Agosto? La città etnea è pronta ad offrirvi attrazioni, concerti, spettacoli musicali e mostre!

Andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli eventi.

Eventi Catania: concerti ed eventi musicali

Sono molteplici gli eventi musicali, presenti nel panorama catanese per quest’estate.

A Sant’Agata Li Battiati, Sabato 3 Agosto si terrà il “Live sotto le stelle“. L’appuntamento è a partire dalle ore 21, in piazza a Sant’Agata Li Battiati, il concerto sarà un omaggio ai Pooh.

Venerdì 2 agosto, dalle 20:30, alla caverna del Mastro Birrario si terrà il concerto dei Parimpampum, i quali si cimenteranno con le sigle storiche dei cartoni animati.

Sempre venerdì 2 agosto si terra la finale del concorso canoro Internazionale, in cui si esibiranno Cantanti emergenti da tutta Europa. L’ingresso è completamente gratuito. L’evento si terrà al Parco Trinità Manenti Mascalucia.

Eventi Catania: manifestazioni e mostre

Non siete in vena di musica o concerti? Nessun problema, ci sono altre possibilità per lo svago in questo afoso weekend.

“Ti racconto una storia” a Piazza Scammacca: domenica 4 agosto, dalle 19 alle 23, si svolgerà una degustazione in occasione della quale verrà presentata la nuova Enoteca di Piazza Scammacca. Durante la serata si avrà la possibilità di degustare i vini di vari produttori locali.

Per chi fosse interessato a mostre innovative, dal 27 luglio alle ciminiere sarà presente una mostra dedicata alle Illusioni, che si propone come un percorso espositivo interattivo dedicato all’affascinante mondo delle illusioni. La mostra è dedicata, anche, a un pubblico di più piccoli. La mostra è stata realizzata dalla società Museum Event Group Srl. Il prezzo intero, per gli adulti, è di 14 euro, è previsto un ridotto per studenti e altre categorie di 11 euro.

Gita sull’Etna

Se preferite un’attività più tranquilla o una gita fuoriporta, vi consigliamo di considerare un tour di trekking o un’escursione in quad nei boschi dell’Etna. Esplorare i sentieri del vulcano offre panorami mozzafiato e la possibilità di ammirare la flora e fauna locale. Le guide esperte vi accompagneranno, rendendo l’esperienza sicura e istruttiva. Inoltre, potrete visitare antiche colate laviche e crateri spenti, scoprendo la storia geologica dell’Etna. Un’avventura indimenticabile per gli amanti della natura e dell’escursionismo, ideale per famiglie e gruppi di amici.