Catania, tentano di rubare un’auto: arrestati due giovani ladri

Due giovani ladri tentano di rubare l’auto di un bagnante presso un lido della Plaia, vengono prontamente arrestati.

Lo scorso pomeriggio due catanesi di 23 e 24 anni hanno tentato di rubare una Fiat Panda presso uno dei lidi della Plaia. I due sono stati colti in flagranza dai militari del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante, che avevano intrapreso un servizio di prevenzione per contrastare ogni forma d’illegalità.

I militari dell’Arma stavano percorrendo il viale Kennedy, quando si sono accorti di un giovane all’interno di una macchina, chino verso lo sterzo e un altro giovane fuori dall’auto che si guardava intorno con fare sospetto. I carabinieri, capite subito le loro intenzioni, mettono l’auto in modo da impedirgli la fuga e li arrestano. All’interno dell’auto trovano il vano sottosterzo scassato ed un dispositivo Obd, meccanismo che permette di accendere le auto senza chiave.

Una volta perquisiti i due ladri, sono stati ritrovati altri attrezzi per lo scasso, subito sequestrati dai militari. Grazie all’intervento istantaneo dei carabinieri i due sono stati arrestati per “tentato furto aggravato in concorso” e l’auto è stata restituita al proprietario sorpreso e contento per la storia a lieto fine.