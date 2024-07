Centri per l’impiego a corto di personale, CGIL: “Mancano 700 unità”

Dopo il piano di assunzione di 1246 lavoratori ne vengono assunti solo 543: carenza di personale e proteste

La Cgil contesta la mancata copertura del totale dei posti mancanti nei centri per l’impiego rilevati dal Ministero del lavoro.

In una nota, infatti, Francesco Lucchesi e Andrea Gattuso dichiarano: “Mancano all’appello oggi 703 unità, sulle 1246 previste per il triennio 2019-2021“.

La carenza di personale nei centri dell’impiego causa ricadute negative sulle procedure che riguardano l’assegno di inclusione e sull’avviso 21 che mancando la connessione domanda-offerta di lavoro.

“Stesso problema – prosegue la nota – per il programma gol che avrebbe dovuto inserire nel mondo del lavoro 60mila persone e per il “Supporto per la formazione e il lavoro” che è bloccato a causa della mancata attivazione dei corsi di formazione. In 10 mesi di fatto le indennità percepite sono in misura del 2,3 per cento”