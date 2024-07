Concorso Polizia di Stato 2024: 1306 nuovi allievi agenti

Concorso Polizia di Stato 2024: indetto un nuovo bando finalizzato alla copertura di 1306 posti da allievi agenti.

La selezione per il Concorso Polizia di Stato 2024, è aperta a tutti i civili diplomati. É possibile candidarsi entro il 22 agosto 2024. Nel resto dell’articolo i dettagli.

Concorso Polizia di Stato 2024: i requisiti

Il bando prevede la selezione di 1306 allievi. Per accedere al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato 2024 è necessario possedere i requisiti elencati di seguito:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

aver compiuto ul diciottesimo anno di età e non avere più di 26 anni. Questo limite è elevato, fino a 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati;

possesso delle qualità di condotta:

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

Non sono ammessi invece;

coloro quali sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio;

coloro che hanno riportato una condanna anche non definitiva;

coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

coloro che sono stati dimessi o espulsi per motivi penali da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato, o sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione del servizio o dell’impiego, o sono stati sospesi cautamente del servizio per motivi penali o per motivi disciplinari.

Concorso Polizia di Stato 2024: le prove

Il concorso prevede, una prova scritta d’esame, accertamento dell’efficienza fisica, accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale.

La prova scritta consisterà in un questionario articolato in domande a risposta sintetica o con risposta a scelta multipla. Il quiz verterà su argomenti di cultura generale sulle materie di cui all’articolo 39, sulla conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature applicazioni informatiche più diffuse.

Per sostenere la prova d’esame scritta i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato il 31 ottobre 2024 sul sito istituzionale della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al concorso.

I primi 2600 candidati risultati idonei, saranno convocati per essere sottoposti agli accertamenti fisici, le prove consistono in 1000m di corsa, salto in alto e piegamenti sulle braccia.

Superata l’idoneità fisica si provvederà con accertamenti fisici e psichici. In ultimo i candidati dovranno sottoporsi a degli accertamenti attitudinali, finalizzata a verificare l’attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all’attività di polizia.

Come presentare domanda

La domanda per partecipare al concorso deve essere presentata entro il 22 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dedicato, al quale è possibile accedere con SPID o CIE.

I partecipanti dovranno inoltre disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, una PEC, personale.