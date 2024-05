Pagamento pensioni giugno 2024: il calendario

Pagamento pensioni giugno 2024: ecco il calendario e le date per coloro i quali attendono l'importo mensile.

Pagamento pensioni giugno 2024: come ogni volta, l’arrivo dei primi giorni del mese prevede anche il ritorno del tema delle pensioni. Infatti, sono in tanti ad aspettare l’arrivo della somma mensile, e le modalità di erogazione sono diverse. Ecco tutte le informazioni in merito e il calendario con le relative date di pagamento.

Pagamento pensioni giugno 2024: accredito

Le differenze nelle tipologie di pagamento delle pensioni sono dovute alle disposizioni di pagamento indicate sul cedolino, disponibile online. In particolare, coloro i quali si fanno accreditare la pensione da INPS sul proprio conto bancario o postale, l’arrivo della somma è prevista il 1° giugno o il 3 giugno 2024.

Pagamento pensioni giugno 2024: calendario

La situazione è invece differente per tutti coloro i quali vanno a prelevare la pensione in contanti presso un ufficio postale. Infatti, in casi simili è necessario rispettare un calendario specifico per potersi recare alle Poste. Questo viene definito di mese in mese, in base all’iniziale del proprio cognome in ordine alfabetico.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Per quanto riguarda il mese di giugno 2024, le pensioni saranno pagate e potranno essere ritirare secondo il seguente calendario:

cognomi da lettera A a C: sabato 1° giugno 2024 (solo la mattina);

sabato 1° giugno 2024 (solo la mattina); cognomi da lettera D a K: lunedì 3 giugno 2024;

lunedì 3 giugno 2024; cognomi da lettera L a P: martedì 4 giugno 2024;

martedì 4 giugno 2024; cognomi da lettera Q a Z: mercoledì 5 giugno 2024.

Cedolino INPS

Ma come fare per prendere visione del proprio cedolino INPS? Come anticipato, questo è un servizio facilmente accessibile online direttamente dal portale INPS. Tuttavia, va precisato che per autenticarsi è necessario avere le credenziali SPID, CIE o CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Per visualizzare il cedolino basterà accedere alla sezione dell’area riservata del titolare della prestazione pensionistica. A questo punto si potrà decidere di visualizzare, scaricare, stampare il cedolino, a seconda delle necessità.