Bonus estate 2024: cos’è, a chi spetta e come ottenerlo

Bonus estate 2024: riconfermata l'agevolazione anche per quest'anno. Ecco in cosa consiste e come si può ottenere.

Anche quest’anno, è stato riconfermato in Legge di Bilancio, il bonus estate 2024, una misura che ha lo scopo di far fronte alla carenza di personale che attanaglia il settore turistico e garantirne la stabilità occupazionale.

Si tratta di una misura che, come ha reso noto l’Agenzia delle Entrate, consiste nella detassazione del lavoro festivo e notturno per il comparto turistico e che, da quest’anno, varrà dal 30 gennaio 2024 al 30 giugno 2024, in cui sarà possibile richiedere la suddetta agevolazione.

Ecco, più nel dettaglio, in cosa consiste.

Bonus estate 2024: cos’è

Il bonus estate 2024 è un’agevolazione destinata ai lavoratori del comparto turistico e consiste in un trattamento integrativo speciale, un credito fiscale, pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta per prestazioni di lavoro notturno e straordinario.

Dunque, i lavoratori del settore turistico che svolgono questa tipologia di lavoro, notturno e straordinario, potranno ottenere il riconoscimento di una somma maggiore in busta paga recuperandoli per compensazione dal risparmio sulle tasse.

Bonus estate 2024: a chi spetta

Il trattamento integrativo speciale spetta specificamente ai lavoratori delle strutture private turistico-alberghiere, inclusi stabilimenti termali, titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, nel periodo di imposta 2023.

Ai fini del calcolo, specifica la nota, devono essere inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, inclusi quelli derivanti da attività diversa da quella svolta nel settore turistico.

A quanto ammonta il bonus e come fare domanda

Il trattamento ammonta al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno o alle prestazioni di lavoro straordinario nel periodo compreso tra l’1 gennaio e e il 30 giugno 2024.

Per poter effettuare la domanda, i passaggi da seguire sono i seguenti: