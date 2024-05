Sicilia, 50mila euro per giovani imprenditori agricoli: come fare richiesta

Stanziato un premio per supportare i giovani imprenditori in campo agricolo. Ecco i requisiti e le modalità di domanda.

Per favorire il ricambio generazionale e sostenere l’innovazione, la regione Sicilia ha finora stanziato 78 milioni per sostenere i progetti dei giovani imprenditori agricoli. E proprio oggi ha emanato un nuovo bando, rivolto agli imprenditori di età inferiore ai 41 anni che si insediano per la prima volta a capo di un’azienda agricola.

Si tratta di una misura prevista dall’intervento SRE01, Insediamento giovani agricoltori, nell’ambito del “Programma di sviluppo rurale della Sicilia”. Il nuovo progetto aiuta gli imprenditori durante le fasi più delicate di una nuova impresa agricola, quelle iniziali d’insediamento tra cui l’acquisizione dei terreni, dei capitali e delle conoscenze.

Il sostegno offerto dalla Regione Sicilia consiste in premio forfettario in conto capitale di 50 mila euro vincolato alla presentazione di un progetto di sviluppo dell’attività, sia in termini di modernizzazione che di nuovi approcci produttivi maggiormente sostenibili in termini ambientali e economici.

Le domande di sostegno devono essere inoltrare attraverso il portale Sian(Sistema informativo agricolo nazionale) da martedì 21 maggio fino al 30 settembre 2024. Inoltre, oltre alla domanda di sostegno dovrà essere presentato anche un piano aziendale, la situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale, le tappe essenziali che caratterizzano le attività e i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intendono raggiungere, evidenziando quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale, verso l’utilizzo delle Ict e l’indicazione dei mercati target.

Tutti gli allegati utili per corretta compilazione della richiesta possono essere scaricati dal sito “Sviluppo rurale Sicilia” sotto la voce “Intervento SRE01 Insediamento Giovani Agricoltori – Bando modificato ed integrato”.