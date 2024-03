Pasqua 2024 a Catania e provincia: cosa fare e dove andare

Pasqua 2024 Catania e provincia, cosa fare e dove andare? Ecco alcuni consigli, tra sentieri dell'Etna, gite in città e picnic in pineta.

Il weekend si avvicina e molti si chiedono cosa fare a Pasqua 2024 a Catania e nei dintorni. Tra tradizionali gite e i nuovi eventi in giro per la città. D’altronde le feste pasquali portano con sé giornate all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Ecco alcuni consigli di eventi e idee su cosa fare e dove andare.

Caccia alle uova alla Villa Bellini di Catania

La Villa Bellini di Catania torna con il secondo evento della caccia alle uova di Pasqua tra i sentieri del parco. Una piacevole mattinata all’aria aperta dedicata al divertimento per i più piccoli e le loro famiglie. L’evento si svolgerà sabato 30 marzo, dalle 10.30 alle 12.30.

Saranno i giovani membri di Compagnia Curiosi Incanti, sotto la guida di Giovanni Santangelo Lacanea, un esperto nel campo dell’intrattenimento, dell’animazione e degli spettacoli in Sicilia, a occuparsi di nascondere le uova, preparare gli indizi e garantire il divertimento per tutti. La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti, senza necessità di prenotazione. Tuttavia, si consiglia di portare con sé un cestino per riporre le uova raccolte.

Escursioni sull’Etna

Il bel tempo del weekend di Pasqua sicuramente invoglierà tutti a percorrere gli splendidi sentieri dell’Etna. Infatti durante le festività pasquali molte famiglie e gruppi di amici optano per escursioni guidate lungo i sentieri dell’Etna. Gli splendidi percorsi naturalistici offrono viste mozzafiato e permettono di immergersi nella natura incontaminata e ammirare la bellissima macchia mediterranea.

Uno dei sentieri più belli è quello della Schiena dell’Asino che porterà ad ammirare la Valle del Bove. Un altro sentiero che incanterà sarà quello del rifugio Citelli-Grotta Serracozzo, durante il quale si potranno ammirare suggestive cavità scavate nella roccia. Dopo i vari percorsi di trekking ci si potrà rilassare nei tanti rifugi presenti sull’Etna e gustare il tipico cibo locale per continuare a festeggiare con tutti i commensali.

Picnic in pineta

Organizzare un picnic al parco per il weekend pasquale è un’ottima idea per trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia di amici e familiari. Per il tradizionale barbecue, in mezzo al verde e alla natura, si potrebbe optare per le numerose pinete presenti in tutto il territorio.

In queste aree si potrà passare una splendida giornata in comodità, essendo attrezzate con tutto il necessario sia per arrostire che per imbandire una tavola ricca di prodotti locali. Ci si deve solo assicurare si portare con sé tutto il necessario per il picnic, come tovaglie, cestini per il cibo, posate, bicchieri e piatti. Con l’accortezza di rispettare l’ambiente e di pulire accuratamente dopo il picnic, raccogliendo i rifiuti e gettandoli negli appositi bidoni.

Gite in città e fuori porta

Una gita a Catania per il periodo pasquale può essere un’esperienza incantevole, piena di opportunità per esplorare la ricca cultura, la deliziosa cucina e i luoghi suggestivi della città. D’altronde la città tende a svuotarsi e questo offre una visione diversa di tutta la città. Si potrà visitare il museo civico Belliniano, il museo d’arte contemporanea, Castello Ursino, Museo Storico dello Sbarco e in generale le bellezze nascoste nei vicoli della città.

Successivamente si potrà gustare in pranzo tipico nelle numerose osterie in giro per la città. Per concludere la giornata si potrà fare una passeggiata nel lungomare di Catania o spostarsi in altre zone suggestive come Aci Castello o Acitrezza, luoghi in cui ci si potrà rilassare durante le ore del tramonto.