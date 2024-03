Pasqua 2024 in Sicilia: dove andare? Cosa fare? Di seguito alcune idee da parte della redazione di LiveUnict.

Pasqua 2024 in Sicilia: dove andare? Le festività pasquali sono ormai dietro l’angolo ed è arrivato dunque il momento di decidere cosa fare. Di seguito, quindi, alcune idee su dove poter andare a Catania ma anche in altri luoghi dell’Isola.

Pasqua 2024 in Sicilia: la Settimana Santa di Enna

La Settimana Santa di Enna è un appuntamento annuale molto interessante, costituito da una serie di processioni religiose derivanti da antiche tradizioni di origine spagnola. Se si vuole vivere una Pasqua all’insegna di usanze arcaiche, potrebbe essere una bella idea recarsi ad Enna per assistere alle processioni sacre.

Il giorno della Santa Pasqua 2024, infatti, a parte le Messe nella chiesa del SS. Salvatore, dalle ore 18:00 partiranno i fercoli del Cristo Risorto e della Madonna che, iniziando da percorsi diversi e opposti, (chiesa del SS. Salvatore e Santuario di San Giuseppe) daranno vita alla tradizionale “Paci”, che avrà luogo in piazza Mazzini.

Pasqua 2024 in mezzo alla natura: passeggiata sull’Etna

Pasqua e Pasquetta 2024 potrebbero anche essere un’ottima occasione per fare una scampagnata sull’Etna, in compagnia di parenti, amici, o il proprio partner. Fare trekking tra i boschi della montagna pottebbe essere un’attività rilassante e diversa rispetto alle abitudini quotidiane, utile anche per digerire la cena o il pranzo pasquale.

Sempre restando nelle vicinanze dell’Etna, una delle idee su dove passare la Pasqua 2024 in Sicilia potrebbe essere andare in un parco avventura. Nello specifico, in provincia di Catania, le location da raggiungere per poter fare questa esperienza sono quelle di Nicolosi e di Milo.

Pasqua 2024 in spiaggia

Dove andare a Pasqua o Pasquetta 2024? Una bella proposta, tenendo conto delle previsioni meteo del weekend festivo, potrebbe essere andare in spiaggia, una qualsiasi siciliana, magari dove è possibile fare un picnic.

Le temperature, fino anche a 30 gradi, caratterizzeranno il weekend: perché, quindi, non approfittare del lungo fine settimana per farsi un tuffo in acqua e/o iniziare ad abbronzarsi? Aci Trezza, Siracusa, Cefalù, Mondello… in Sicilia, per le spiagge, c’è molta varietà di scelta.