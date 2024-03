Eventi Catania, cosa fare nel weekend: cinema, mostre e gite

Eventi Catania, ecco cosa fare in questo weekend primaverile: visite, mostre e tanto cinema per gli appassionati.

Eventi Catania: ecco alcune idee su cosa fare questo weekend primaverile e, si spera soleggiato, nel capoluogo Etneo. Tra nuove interessanti pellicole al cinema, mostre fotografiche sul vulcano e gite fuori porta non ci sarà da annoiarsi.

Eventi Catania: un weekend al cinema

Questo weekend non perdetevi al cinema il nuovo film di Sofia Coppola: Priscilla. La registra riscrive la storia d’amore tra Elvis e Priscilla Presley dal punto di vista di lei. Il film descrive bene come sia affascinante e parimenti complesso, vivere all’ombra di un gigante, una vera e propria immersione in un mondo fiabesco e perverso, il racconto di una delle storie più discusse dell’ambito musicale.

Per chi invece preferisce un po’ di ironia e leggerezza consigliamo il nuovo film di Riccardo Milani “Un mondo a parte”. Con Antonio Albanese e Virginia Raffaele che si cimentano in una favola sulla solidarietà umana, sperduti in Abruzzo i due insegnanti cercheranno di salvare la loro scuola con un escamotage audace e divertente.

Mostra fotografica “Etna di ghiaccio e fuoco”

La straordinaria mostra fotografica “Etna di ghiaccio e di fuoco” di Salvo Orlando sarà inaugurata nella prestigiosa galleria FIAF del fotoclub Le Gru di Valverde dal 15 marzo 2024 al 12 aprile 2024.

Attraverso un percorso visivo avvincente, lo spettatore sarà trasportato nell’affascinante mondo dei contrasti cromatici offerti dal vulcano Etna. Le fotografie di Orlando catturano l’essenza di questo maestoso vulcano, dalle eruzioni infuocate ai paesaggi innevati, offrendo uno sguardo unico sulla sua bellezza mutevole.

Il viaggio proposto non solo celebra la potenza della natura, ma anche la sua capacità di trasformare il territorio, con racconti emozionanti di distruzione e rinascita. Attraverso le lenti di Orlando, si possono ammirare panorami monocromatici dipinti dalla neve, creando una narrazione coinvolgente e suggestiva.

Una giornata al mare

Per un weekend all’insegna del mare, un’idea potrebbe essere quella di una giornata indimenticabile di sole, relax e meraviglia naturale ad Aci Trezza e Aci Castello.

Qui si potranno ammirare gli imponenti faraglioni della zona, che con le loro forme imponenti e suggestive, sono una delle attrazioni principali di questa località. Leggende millenarie circondano queste rocce vulcaniche, aggiungendo un tocco di mistero e fascino alla vostra visita.

Dopo aver passeggiato lungo la costa e aver ammirato la bellezza naturale dei faraglioni, potrete concedervi un momento di relax sulla spiaggia. Degno di nota anche il pittoresco centro storico di Acicastello, con le sue strette stradine, i colorati edifici e le deliziose trattorie che offrono piatti tipici della cucina siciliana.