Etna, ragazzino in gita scolastica si infortuna: necessario l’intervento del 118

Durante una gita scolastica sull'Etna, un ragazzino si è infortunato a causa di una forte nevicata. Necessari i soccorsi.

I militari della Guardia di Finanza di Nicolosi sono intervenuti insieme ai tecnici della stazione Etna Sud del soccorso alpino e speleologico per aiutare un ragazzino in difficoltà. Il giovane, infatti, mentre era in gita con la scuola si è infortunato a seguito di una caduta nella zona antistante il rifugio Manfrè, sul versante sud dell’Etna.

A far cadere il ragazzino sono state le avverse condizioni meteo sul posto. I soccorsi hanno dovuto quindi immobilizzare il giovane e metterlo in barella per trasportarlo, con un’ambulanza, fino al pronto soccorso più vicino.