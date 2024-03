Election day Sicilia: quando si vota per amministrative ed europee

Election day Sicilia: quando si va alle urne e in quali comuni dell'Isola? Ecco quali sono le date e gli orari.

Election day Sicilia: la giunta regionale, nel pomeriggio di ieri, ha deciso che nell’Isola, per il rinnovo dei consigli comunali di 37 Comuni, si voterà l’8 e il 9 giugno, date in cui ci saranno l’elezioni anche per il rinnovo del Parlamento europeo. Per quanto riguarda il sistema elettorale, 29 andranno al voto con il maggioritario e 8 con il proporzionale. Gli elettori chiamati alle urne per le Comunali sono in tutto 484.218.

Una scelta che, secondo il presidente della Regione, Renato Schifani, gioverà sicuramente sia agli elettori che a tutta la macchina organizzativa delle elezioni: “È una scelta opportuna e di buon senso che abbiamo fortemente voluto. L’election day, infatti, ci permetterà di contenere notevolmente i costi evitando così di gravare ulteriormente sui bilanci dei Comuni. La nostra decisione va anche incontro ai cittadini che saranno agevolati nell’esercizio del voto”.

Sulla stessa linea, le dichiarazioni di Andrea Messina, assessore regionali alle Autonomie locali: “La scelta di accorpare le elezioni amministrative alle Europee — ha affermato Messina — risponde a un duplice obiettivo: da un lato si riduce il disagio per i siciliani chiamati al voto, dall’altro si contiene la spesa. Una scelta ispirata al principio di economia e al buon senso, maturata proprio dall’ascolto quotidiano degli amministratori locali”.

Election day Sicilia: i maggiori comuni al voto

È uno solo il capoluogo di provincia in cui si voterà per rinnovare il consiglio comunale ed eleggere un nuovo sindaco. Si tratta di Caltanissetta, mentre altri comuni di grandi dimensioni in cui si andrà alle urne sono Gela, sempre nel Nisseno, Mazara del Vallo, nel Trapanese, e, per la provincia di Palermo, Bagheria e Monreale.

Nel Catanese, si voterà ad Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea.

Election day Sicilia: orari e date di eventuale ballottaggio

Gli aventi diritto al voto si potranno recare alle urne sabato 8 giugno, dalle ore 14 alle 22, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. L’ eventuale ballottaggio è programmato per domenica 23 giugno, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15.