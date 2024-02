Catania, sequestrati un cavallo e un pony: donna minaccia i Carabinieri

Catania, sequestro di animali in stalle abusive: una donna minaccia i carabinieri, che portano via un cavallo ed un pony.

A Catania, i Carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno sequestrato un cavallo e un pony in seguito a controlli su stalle abusive nel rione Villaggio Dusmet. Gli animali erano tenuti in due box illegali realizzati in un manufatto di circa 40 metri quadrati con blocchetti di cemento.

Il cavallo adulto, chiamato Cirasa, e il pony, Van Nisterlooij, sono stati affidati a un maneggio dopo essere stati visitati da veterinari dell’Asp. Il responsabile della struttura, un 57enne, è stato denunciato per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e sanzionato per mancanza di autorizzazioni e mancata identificazione degli animali.

Durante il trasferimento degli animali, una familiare del 57enne ha cercato di impedire il sequestro, insultando i Carabinieri e opponendosi fisicamente. La donna è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento, poiché ha colpito l’autovettura di servizio.

Nel corso dell’ultimo anno, i Carabinieri di Catania hanno denunciato 65 persone, emesso sanzioni per oltre 100mila euro e salvato 19 cavalli maltrattati, contribuendo così a contrastare il fenomeno delle corse clandestine e il giro di denaro legato alle scommesse illegali gestite dalle organizzazioni criminali locali.