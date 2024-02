Omicidio nel Catanese nel corso di un diciottesimo: indagato suocero della vittima

La tragedia durante una festa di compleanno, una lite porta alla morte di un 42enne con una sola coltellata all'addome.

Omicidio nel Catanese nella giornata di ieri, domenica, 25 febbraio, nella zona di Mascalucia. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti sarebbe stato il suocero della vittima, Giovanni Nicolosi di 60 anni, ad aver accoltellato Vincenzo Rizzotto di 42 anni.

Nel corso di un diciottesimo i due avrebbero cominciato a litigare per questioni non ben definite, la lite cominciata in casa è proseguita nel cortile del condominio. Proprio lì si sarebbe consumato il delitto con un coltello da sub, è bastato un solo fendente all’addome per spegnere la vita del 42enne.

Il presunto assassino è stato condotto al carcere di Piazza Lanza.